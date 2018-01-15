Xiaomi снова обновляет смартфон Mi A1 до Android 8.0 Oreo

Компания Xiaomi возобновила распространение обновления прошивки со свежей версией операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфона Mi A1.


Напомним, изначально апдейт вышел 31 декабря 2017 года, однако затем рассылку обновления приостановили из-за обнаруженных недочетов в ПО. Теперь компания исправила найденные ошибки и снова рассылает апдейт для Xiaomi Mi A1.

Переработанная сборка получила номер OPR1.170623.026.8.1.10 и включает более свежее обновление безопасности Android — январское. Как ожидается, в апдейте должны исправиться проблемы с внезапными перезагрузками, разрядкой аккумулятора при использовании Bluetooth, а также вернуться жесты для сканера отпечатков пальцев.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Android 8.0 Oreo Xiaomi Mi A1

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