Цифра дня: Сколько требует москвич с Apple за замедление iPhone?

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рублей требует москвич с Apple за замедление iPhone.

В России подан первый иск по поводу скандала о замедленной работе старых моделей iPhone. Об этом рассказало информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасия Дзюрко.





Истец требует «осуществить безвозмездную замену аккумулятора устройства IPhone и компенсацию морального вреда в размере 777 тысяч 777 рублей». Решение по иску должно быть принято судом в течение пяти дней.

Напомним, в конце 2017 года разогрелся скандал, связанный с пониженной производительностью «старых» iPhone, работающих под управлением iOS 11. Сама Apple подтвердила данный феномен, правда, настаивая, что это «фича, а не бага». Как пояснил представитель Apple, у литий-ионных батарей падает возможность обеспечивать требующийся пиковый ток в холодных условиях, при низком заряде, а также по мере старения со временем, что может приводить к неожиданному выключению устройств для защиты электронных компонентов.

В результате, в 2016 году компания запустили на iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE функцию, сглаживающую разовые всплески, когда требуется защитить устройство от внезапного выключения в таких условиях. Не так давно эта функция появилась и на iPhone 7 с iOS 11.2 и в планах добавить ее для других проектов в будущем.

Такой подход Apple возмутил многих пользователей ее продукции. В США пошел целый вал коллективных исков, в рамках одного из них у Apple пробуют отсудить 999 999 999 000 долларов США, то есть почти триллион долларов.