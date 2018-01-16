Смартфоны Huawei P10 и P10 Plus начали получать тестовую версию Android Oreo

Программа публичного бета-тестирования обновление прошивки со свежей версией операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфонов Huawei P10 и P10 Plus заработала для международных моделей.


Бера-версия обновления распространяется «по воздуху» для записавшихся ранее участников тестирования. Поддерживаются модели VTR-L09C432B180, VTR-L29C432B180, VKY-L09C432B181 и VKY-L29C432B181. Также можно загрузить апдейт самостоятельно через специальное приложение Huawei Beta.

Как ожидается, релиз финальной версии обновления прошивки на базе Android 8.0 Oreo для Huawei P10 и P10 Plus состоится в конце февраля.

Источник
Huawei
Теги
смартфон ANDROID Huawei Android 8.0 Oreo Huawei P10 Huawei P10 Plus

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