Смартфон Moto E5 со сканером на задней панели показался на рендере

В сети появились подробности и рендер готовящегося к выпуску смартфона Motorola Moto E5, пока не представленного производителем официально. Информацией поделился ресурс MySmartPrice.





По данным источника, Moto E5 заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели, что отличает его от предшественников по серии. Также отмечается светодиодная вспышка для фронтальной камеры, сохранившийся порт micro-USB вместо более современного USB Type-C.

Дисплей имеет диагональ 5 дюймов и стандартный формат, компания не стала внедрять модный безрамочный дизайн с соотношением сторон экрана 18:9. Также ожидается поддержка двух SIM-карт, GPS, Wi-Fi, Bluetooth и 3,5-мм разъем для наушников на верхнем торце смартфона.

Официальный дебют Moto E5 может состояться 3 апреля 2018 года, на эту дату намекает виджет часов на рендере. Ориентировочная цена составляет 120-150 долларов США.