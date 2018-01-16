Samsung Galaxy S6 обновится до Android Oreo в феврале

Компания Samsung Electronics планирует вскоре выпустить обновление до свежей версии операционной системы Android Oreo для смартфона Galaxy S6, флагмана 2015 года. Об этом сообщил один из пользователей сообщества мобильных разработчиков XDA Developers.


Пользователь под ником jcolongo в беседе с представителем поддержки Samsung сумел узнать, что распространение апдейта начнется в январе-феврале 2018 года. Впрочем, точной даты релиза пока не назначено. В качестве доказательства приводятся скриншоты чата.

Источник
XDA Developers
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S6 Android 8.0 Oreo

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