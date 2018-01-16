Стали известны характеристики смартфона Sony Xperia XZ Pro

В сети появилась информация о характеристиках готовящегося к выпуску флагманского смартфона Sony Xperia XZ Pro, пока не представленного производителем официально. Информацией поделился китайский ресурс MyDrivers.





Как ожидается, смартфон оснащен 5,7-дюймовым OLED-дисплеем с 4K-дисплеем, 13-мегапиксельной селфи-камерой и двойной основной камерой, сочетающей 18-мегапиксельный сенсор с пикселями по 1,33 мкм и 12-мегапиксельный сенсор с пикселями по 1,38 мкм.

Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения картами памяти microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3420 мАч. Будут представлены варианты на одну и две SIM-карты. Смартфон работает под операционной системой Android 8.0 Oreo.

Официальный дебют Sony Xperia XZ Pro ожидается на выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта. Цена может достичь 930 долларов США.