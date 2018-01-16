Горизонтальная раскладушка ZTE Axon M появится в Европе

Компания ZTE сообщила о скором выходе необычного смартфона Axon M в Китае. Продажи горизонтальной раскладушки с двумя экранами на китайском рынке начнутся 20 января 2018 года.





Также ZTE отметила, что европейский релиз Axon M состоится до конца квартала, то есть до конца марта. Напомним, смартфон вышел как эксклюзив у американского оператора AT&T в ноябре 2017 года.





ZTE Axon M оснащается двумя 5,2-дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), которые превращаются в один 6,75-дюймовый дисплей 1920 x 2160 пикселей в разложенном состоянии. В сложенном состоянии устройство работает как обычный смартфон. Каждый из дисплеев может отображать собственное приложение, обеспечивая многозадачность, такой режим назван параллельным или Dual mode. Второй режим, расширенный или Extended, использует два дисплея как единый экран для просмотра видео и тому подобного. Третий режим, зеркальный или Mirror, предназначен для коллективного просмотра, в нем один экран полностью дублирует второй. Традиционный режим предусматривает использование гаджета в сложенном состоянии как обычный смартфон.

Камера у смартфона только одна и имеет разрешение 20 Мп. Аккумулятор обладает емкостью 3180 мАч. Аппаратной основой стал прошлогодний процессор Qualcomm Snapdragon 821, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD.

В домашнюю кнопку встроен сканер отпечатков пальцев, есть 3,5-мм аудиоразъем и порт USB Type-C. Размеры составляют 150,8 х 71,6 х 12,1 мм, а вес — 230 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.2 Nougat.