Безрамочный смартфон Alcatel 3C представлен официально

Китайская компания TCL Communication, которая сейчас производит телефоны под брендом Alcatel, представила бюджетный смартфон Alcatel 3C в Италии. Это один из самым доступных безрамочных смартфонов в Европе — цена на него составляет 130 евро.


Alcatel 3C оснащается 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, 5-мегапиксельной фронтальной и 8-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT8321, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.


Поддерживаются две SIM -карты, HSPA+, но не LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS. Размеры составляют 161 x 76 x 7,9 мм, а вес — 169 граммов. Смартфон работает под операционной системой Android 7.0 Nougat.

Источник
HDBlog.it
Теги
смартфон ANDROID ALCATEL Alcatel 3C

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