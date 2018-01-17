Смартфон Huawei P20 Pro получит еще более длинный дисплей

В базе данных веб-приложения HTML5Test, предназначенного для тестирования браузеров на совместимость со стандартом HTML5, обнаружились результаты готовящегося к выпуску смартфона Huawei P20 Pro, который пока не был представлен официально.





Самое интересное в тесте — упомянутое ориентировочное (не реальное) разрешение дисплея 360 x 760 пикселей, примерно соответствующее соотношению сторон 19:9. Это более уделенная форма, чем у большинства современных безрамочных смартфонов с соотношением 18:9 и Samsung Galaxy S8 с A8, имеющих пропорции 18,5:9.

Также отмечается модельный номер смартфона, Huawei ANE-LX1, и операционная Android 8.0 Oreo. Ранее в этом же тесте была замечена модель Huawei P20 с соотношением сторон 18,7:9.