Безрамочный смартфон Meizu M6s получил боковой сканер отпечатков пальцев

Как и ожидалось, компания Meizu представила сегодня в Китае свой новый смартфон среднего уровня — M6s. Он получил модный сейчас дизайн и отличается от аналогов размещением сканера отпечатков пальцев не на задней панели, а на правой боковой кромке.


Meizu M6s заключен в металлический корпус. Он оснащается 5,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, камерами на 8 и 16 Мп.


Аппаратной основой стал шестиядерный процессор Samsung Exynos 7872, 3 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 3000 мАч, есть быстрая зарядка mCharge.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. Смартфон работает под операционной системой Android 7.1.2 Nougat с оболочкой Flyme OS 6. Размеры составляют 152 x 72,5 x 8 мм, а вес — 160 граммов.

Смартфон представлен в четырех цветовых вариантах: черный, золотистый, серебристый и синий. Продажи в Китае стартуют 19 января по цене 155 долларов за версию с 32 ГБ памяти и 186 долларов за 64 ГБ. В России он тоже появится, но сроки выхода и цена пока не объявлены.

Источник
Meizu
Теги
смартфон ANDROID MEIZU Meizu M6S

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