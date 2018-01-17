Безрамочный смартфон Moto X5 похож на iPhone X

В сети появились подробности о характеристиках и рендер готовящегося к выпуску смартфона Moto X5, пока не представленного производителем официально. Информацией поделился профильный ресурс Droid-life.


Смартфон станет наследником прошлогоднего Moto X4 и получил слегка измененный дизайн — модный сейчас безрамочный. Что выделяет его среди других новинок Motorola 2018 года, так это сходное с iPhone X решение по размещению фронтальной камеры и датчиков в своеобразном вырезе на экране.

Moto X5 оснащается 5,9-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) с соотношением сторон 18:9, двойной основной и двойной фронтальной камерой — всего четыре модуля камеры. Motorola избавилась от домашней кнопки и пока неясно, есть сканер отпечатков пальцев у X5 или нет. Также отмечаются функции на базе системы искусственного интеллекта Moto XP.

Источник
Droid-life
Теги
смартфон ANDROID MOTOROLA Moto

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