Смартфон Samsung Galaxy On7 Prime представлен официально

Как и ожидалось, компания Samsung представила сегодня в Индии смартфон Galaxy On7 Prime. Это смартфон среднего уровня в металлическом корпусе со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке. Одновременно со смартфонов состоялся запуск приложения Samsung Mall, позволяющего производить визуальный поиск товаров с использованием технологий машинного обучения.





Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и 2.5D-стеклом со скруглёнными кромками, фронтальной и основной камерами на 13 Мп с апертурой f/1.9.





Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Exynos 7870, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS. Смартфон работает под операционной системой Android 7.1.1 Nougat.





Samsung Galaxy On7 Prime предлагается по цене порядка 203 долларов США за версию 3+32 ГБ и 234 долларов за 4+64 ГБ.