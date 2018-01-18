Razer выпустит второй смартфон в осенью

Компания Razer, известный производитель геймерской периферии, планирует выпустить наследника своего прошлогоднего смартфона Razer Phone в сентябре 2018 года. Об этом рассказал французский ресурс FrAndroid, довольно хорошо известный своими утечками инсайдер.


По данным источника, Razer Phone 2 выйдет одновременно с коммерческой версией концепта Project Linda, который Razer представила на выставке CES 2018, которая прошла с 9 по 12 января в Лас-Вегасе. По-сути, он представляет собой 13-дюймовую док-станцию для фирменного смартфона Razer Phone, выполненную в форм-факторе ноутбука.

От Razer Phone 2 ожидается повышение производительности по сравнению с оригиналом, который мог похвастаться экраном Quad HD+ (1440 × 2880 пикселей), процессором Qualcomm Snapdragon 835 и 8 ГБ оперативной памяти.

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