Samsung сделала смартфоны-середнячки в два раза производительнее

Компания Samsung Electronics представила новый шестиядерный процессор серии Exynos 5 под номером 7872. Чип предназначен для смартфонов среднего уровня, запланированных к выпуску в 2018 году. Первым смартфоном на его основе станет Meizu M6s, продажи которого стартуют 19 января.





По словам производителя, чип в два раза мощнее по производительности, по сравнению с предшественником, привносит ускоренные передачу данных, запуск приложений и выполнение других операций на смартфонах такого уровня.





Он базируется на 14-нанометровом технологическом производственном процессе FinFET, содержит два производительных ядра ARM Cortex-A73 с частотой 2 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A53 с частотой 1,6 ГГц, а также графику Mali-G71 MP1. Также в чип встроен модем LTE Cat.7, он обеспечивает скорость скачивания до 300 Мбит/с и поддерживает агрегацию до двух несущих частот.