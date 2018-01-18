Samsung сделала смартфоны-середнячки в два раза производительнее

Компания Samsung Electronics представила новый шестиядерный процессор серии Exynos 5 под номером 7872. Чип предназначен для смартфонов среднего уровня, запланированных к выпуску в 2018 году. Первым смартфоном на его основе станет Meizu M6s, продажи которого стартуют 19 января.


По словам производителя, чип в два раза мощнее по производительности, по сравнению с предшественником, привносит ускоренные передачу данных, запуск приложений и выполнение других операций на смартфонах такого уровня.


Он базируется на 14-нанометровом технологическом производственном процессе FinFET, содержит два производительных ядра ARM Cortex-A73 с частотой 2 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A53 с частотой 1,6 ГГц, а также графику Mali-G71 MP1. Также в чип встроен модем LTE Cat.7, он обеспечивает скорость скачивания до 300 Мбит/с и поддерживает агрегацию до двух несущих частот.

Источник
Samsung
Теги
смартфон Samsung Samsung Exynos 5

Комментарии

Материалы по теме

7 лучших смартфонов 2017 года

5 января

Samsung анонсировала процессор для Galaxy S9

10 ноября 2017

Samsung выпустила винно-красный Galaxy S8

28 ноября 2017

Samsung научит одежду заряжать смартфоны

11 декабря 2017

Samsung начала продажи Galaxy Note 8

15 сентября 2017

Samsung представила безрамочные Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018)

19 декабря 2017
Из рубрикиТелефоны
Razer выпустит второй смартфон в осенью
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 7 засветился на рендере
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 показался на фото

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 134
Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 87
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 76
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 63
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 60
Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года (официальная розница) 47