Apple разрешит отключать замедление iPhone в грядущем обновлении iOS

Компания Apple выпустит обновленную версию мобильной платформы iOS, которая позволит не только отслеживать состояние батареи, но и отключить опцию замедления устройства в управлении питанием. Об этом рассказал Тим Кук, глава компании, в интервью на ABC News.


Возможность отключить замедление будет сопровождаться предупреждением о возможных неожиданных перезагрузках. Тим Кук также еще раз извинился перед пользователями. Он подчеркнул, что в обновлении iOS 10.2.1 функция снижения производительности в управлении питанием была описана в заметке о релизе, тем не менее, Apple стоило быть понятнее, поскольку пользователи на описание внимания не обратили.

Напомним, в конце 2017 года разогрелся скандал, связанный с пониженной производительностью «старых» iPhone, работающих под управлением iOS 11. Сама Apple подтвердила данный феномен, правда, настаивая, что это «фича, а не бага». Как пояснил представитель Apple, у литий-ионных батарей падает возможность обеспечивать требующийся пиковый ток в холодных условиях, при низком заряде, а также по мере старения со временем, что может приводить к неожиданному выключению устройств для защиты электронных компонентов.

В результате, в 2016 году компания запустили на iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE функцию, сглаживающую разовые всплески, когда требуется защитить устройство от внезапного выключения в таких условиях. Не так давно эта функция появилась и на iPhone 7 с iOS 11.2 и в планах добавить ее для других проектов в будущем.

Такой подход Apple возмутил многих пользователей ее продукции. В США пошел целый вал коллективных исков, в рамках одного из них у Apple пробуют отсудить 999 999 999 000 долларов США, то есть почти триллион долларов.

Источник
ABC News
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