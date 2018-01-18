Флагманский смартфон Xiaomi Mi 7 засветился на рендере

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился рендер готовящегося к выпуску флагманского смартфона Xiaomi Mi 7, пока не представленный производителем официально.


Рендер предполагает, что смартфон может получить стеклянную заднюю панель. Это дает намек на возможность встроенной беспроводной зарядки. Также видны два модуля основной камеры, двойная светодиодная вспышка и сканер отпечатков пальцев.

Сканер на задней панели может рассматриваться как «улика», намекающая на безрамочный дизайн с экраном с соотношением сторон 18:9. Согласно более ранним утечкам, диагональ составляйте 6,01 дюйма. Аппаратной основой станет топовый Qualcomm Snapdragon 845 и 6 или 8 ГБ оперативной памяти.

Ориентировочная цена составляет 405 долларов США. Xiaomi Mi 7 можно ожидать в первом квартале 2018 года, с большой вероятностью — на выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.

Источник
Nigeria Technology Guide
Теги
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