Смартфон Xiaomi Mi Max 3 показался на фото

Китайские источники опубликовали живую фотографию, на которой, предположительно, изображен готовящейся к выпуску смартфон Xiaomi Mi Max 3, пока не представленной производителем официально. Фото сопровождается подробностями о технических характеристиках.







Как ожидается, Xiaomi Mi Max 3 станет наследником прошлогоднего фаблета Xiaomi Mi Max 2 с 6,44-дюймовым дисплеем и аккумулятором ёмкостью 5300 мАч, который дебютировал в мае 2017 года.





Главное отличие на фото — наличие двойной основной камеры у наследника. Также смартфон получил сканер отпечатков пальцев на задней панели. Отмечается процессор Qualcomm Snapdragon 660, предназначенный для продвинутых середнячков.

По предварительным данным, Xiaomi Mi Max 3 оснащается 6,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), двойной основной камерой 12+12 Мп, 5-мегапиксельной фронтальной камерой, 3 или 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, 5500 мАч. Ориентировочная цена составляет от 233 до 249 долларов США.