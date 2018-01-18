Смартфон Xiaomi Mi Max 3 показался на фото

Китайские источники опубликовали живую фотографию, на которой, предположительно, изображен готовящейся к выпуску смартфон Xiaomi Mi Max 3, пока не представленной производителем официально. Фото сопровождается подробностями о технических характеристиках.



Как ожидается, Xiaomi Mi Max 3 станет наследником прошлогоднего фаблета Xiaomi Mi Max 2 с 6,44-дюймовым дисплеем и аккумулятором ёмкостью 5300 мАч, который дебютировал в мае 2017 года.


Главное отличие на фото — наличие двойной основной камеры у наследника. Также смартфон получил сканер отпечатков пальцев на задней панели. Отмечается процессор Qualcomm Snapdragon 660, предназначенный для продвинутых середнячков.

По предварительным данным, Xiaomi Mi Max 3 оснащается 6,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), двойной основной камерой 12+12 Мп, 5-мегапиксельной фронтальной камерой, 3 или 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, 5500 мАч. Ориентировочная цена составляет от 233 до 249 долларов США.

Источник
Sina
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Max 3

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