HMD готовит большой анонс Nokia на MWC 2018

Компания HMD Global начала рассылать журналистам приглашения на предстоящую пресс-конференцию к открытию выставки MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.





Мероприятие назначено на 25 февраля 2018 года. Как ожидается, на нем может состояться анонс флагманского смартфона Nokia 9, который готовится на смену прошлогоднему Nokia 8. Среди других возможных новинок — бюджетный Nokia 1 на базе Android Oreo (Go Edition), Nokia 4, Nokia 7 Plus и международный вариант Nokia 7.

Согласно более ранним утечкам, Nokia 9 оснащен 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке, двойной основной камерой с 13-мегапиксельным цветным сенсором и 13-мегапиксельным монохромным, а также фронтальной камерой на 8 или 12 Мп. Аппаратной основой может стать топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает под операционной системой Android 8.0 Oreo.