LG готовит продвинутую версию смартфона V30
Компания LG Electronics представит на выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта, обновленную версию смартфона LG V30 с улучшенными функциями искусственного интеллекта. Об этом сообщило издание Korea Herald со ссылкой на источники в индустрии.
Изначально флагманский LG V30 дебютировал в сентябре на IFA 2017. Новая версия может получить название LG V30+α.
Она может получить расширенные возможности на базе искусственного интеллекта. Поскольку LG все плотнее сотрудничает с Google, в основу системы ляжет голосовой помощник Google Assistant.
ИсточникThe Korea Herald