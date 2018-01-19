LG готовит продвинутую версию смартфона V30

Компания LG Electronics представит на выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта, обновленную версию смартфона LG V30 с улучшенными функциями искусственного интеллекта. Об этом сообщило издание Korea Herald со ссылкой на источники в индустрии.





Изначально флагманский LG V30 дебютировал в сентябре на IFA 2017. Новая версия может получить название LG V30+α.

Она может получить расширенные возможности на базе искусственного интеллекта. Поскольку LG все плотнее сотрудничает с Google, в основу системы ляжет голосовой помощник Google Assistant.