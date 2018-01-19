Цифра дня: Сколько пользователей пострадало от утечки OnePlus?

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40 000

пользователей пострадало от утечки OnePlus.

Компания OnePlus признала утечку данных о банковских картах 40 тысяч пользователей своих смартфонов. OnePlus провела расследование, подключив к нему сторонних специалистов, которые пришли к заключению, что номера банковских карт, срок действия и коды безопасности были скомпрометированы.





В разосланном пользователям сообщении, OnePlus, помимо принесения извинений, рекомендует проверить состояние банковских карт и известить банк о любых подозрительных изменениях, что облегчит получение компенсации в случае необходимости. Для пострадавших от утечки пользователей OnePlus собирается предоставить год бесплатного кредитного мониторинга.



