Цифра дня: Сколько пользователей пострадало от утечки OnePlus?

Цифра дня:

40 000

пользователей пострадало от утечки OnePlus.

Компания OnePlus признала утечку данных о банковских картах 40 тысяч пользователей своих смартфонов. OnePlus провела расследование, подключив к нему сторонних специалистов, которые пришли к заключению, что номера банковских карт, срок действия и коды безопасности были скомпрометированы.


В разосланном пользователям сообщении, OnePlus, помимо принесения извинений, рекомендует проверить состояние банковских карт и известить банк о любых подозрительных изменениях, что облегчит получение компенсации в случае необходимости. Для пострадавших от утечки пользователей OnePlus собирается предоставить год бесплатного кредитного мониторинга.


Источник
OnePlus
Теги
безопасность фейспалм OnePlus

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