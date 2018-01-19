UmiDigi показала безрамочный смартфон с четырьмя камерами «в стиле iPhone X»
Китайская компания UmiDigi опубликовала первые реальные фотографии смартфона под названием Z2. Как особенно подчеркивает производитель, смартфон выполнен «в стиле iPhone X».
UmiDigi Z2, действительно, позаимствовал у iPhone X решение с вырезом на экране, на котором размещены фронтальная камеры и дополнительные датчики. Смартфон оснащен двойной фронтальной камерой, двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Также отмечается поддержка NFC.
Официально технические характеристики UmiDigi пока не объявила. Тем не менее, осенью 2017 года компания намекала о ведущихся тестах безрамочного смартфона Z2 толщиной всего 7 мм и с батареей емкостью 7000 мАч. Тогда UmiDigi подчеркивала, что прототип Z2 тестируется в различных вариантах, а финальное решение по конфигурации будет принято позднее.