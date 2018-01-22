Цифра дня: Сколько мобильных устройств Apple уже работает на iOS 11?

Цифра дня:

65%

мобильных устройств Apple уже работают на iOS 11.

Компания Apple опубликовала на своем официальном сайте для разработчиков статистику по распространенности версий мобильной платформы iOS. По состоянию на 18 января 2018 года 65% мобильных устройств Apple, с которых заходили в онлайн-магазин App Store, работали под управлением новой iOS 11.


При этом на долю iOS 10 приходится 28% из всех iPhone, iPad и iPod touch, а на более ранние версии iOS — 7%.

Релиз iOS 11 состоялся 19 сентября 2017 года и скорость внедрения на устройства оказалась у нее несколько ниже, чем у прошлогодней iOS 10 и заметно медленнее iOS 9 в 2015 году, когда 50% было достигнуто за две недели.

Интересно, что вышедшая в августе 2017 года Android 8.0 Oreo сейчас имеется только на 0,7% Android-устройств.

Источник
Apple
Теги
смартфон Apple IOS iPhone iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X iOS 11

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