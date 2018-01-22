Объявлена российская цена безрамочного смартфона Huawei Honor View 10

Компания Huawei объявила о скором начале продаж смартфона Honor View 10 (обзор) в России. Модель выполнена в модном сейчас безрамочном дизайне с дисплеем почти во всю переднюю панель.


Смартфон получил двойную основную камеру с 16-мегапиксельным RGB-сенсором и 20-мегапиксельным монохромным сенсором, дополненную движком с искусственным интеллектом для быстрого распознания сцен и объектов, автоматически устанавливая оптимальные настройки камеры. 13-мегапиксельная фронтальная камера для селфи также дополняется системой искусственного интеллекта для портретов.


Смартфон оснащается 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке. Аппаратной основой стал фирменный процессор Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3750 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, NFC, GPS. Размеры составляют 157 х 74,98 х 6,97 мм, а вес — 172 грамма.

Смартфон Huawei Honor View 10 представлен в черном и темно-синем цветах корпуса. Продажи начнутся 29 января по рекомендованной розничной цене 34 990 рублей.

Источник
Huawei
Теги
смартфон ANDROID Россия Huawei Huawei Honor View 10

Комментарии

Материалы по теме

7 лучших смартфонов 2017 года

5 января

Huawei Honor 9 Premium прибывает в Россию

18 августа 2017

Huawei начала продажи голубого Honor 9 в России

7 сентября 2017

Huawei обещает скорый выпуск смартфона Honor 8 в России

19 августа 2016

Huawei представила черный Honor 9 в России

8 августа 2017

Безрамочный смартфон Huawei Enjoy 7S представлен официально

18 декабря 2017
Из рубрикиТелефоны
Чертеж потенциального Nokia 10 показал «револьверную» камеру
Безрамочный смартфон Meizu 15 Plus показался на рендерах
Дата презентации первого в мире смартфона со сканером отпечатков пальцев прямо в экране подтверждена

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 151
Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 91
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 77
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница) 63
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 63
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 63