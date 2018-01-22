Apple выпустит iPhone побольше X

Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) из компании KGI Securities, известный своими связями с цепочкой поставок производителей, поделился порцией предсказаний относительно будущих смартфонов Apple. По словам аналитика, компания Apple выпустит более крупные модели iPhone, чтобы компенсировать более слабый, чем ожидалось спрос на iPhone X в Китае.





При этом выпуск оригинального iPhone X может прекратиться уже в середине 2018 года, чтобы продажи сошли на нет к выходу новых iPhone осенью.

Минг-Чи Куо видит две причины нелюбви китайцев к iPhone X. Первой стал слишком маленький экран — всего 5,7 дюйма в диагонали, что для китайского рынка совсем немного. К тому же, вырез на экране не поддерживается многими популярными китайскими приложениями, что сводит на нет преимущества в дизайне перед более «бюджетным» iPhone 8 Plus. Второй — слишком долгое ожидание со времени выхода прошлого обновления и дефицит в первое время после релиза,

Ранее аналитик уже прогнозировал, что в 2018 году нас ждет три новых смартфона Apple. В линейку войдут 5,8-дюймовая и 6,5-дюймовая версии с OLED-дисплеем, а также 6,1-дюймовая с LCD-экраном. Все три модели получат безрамочный дисплей почти во всю переднюю панель и систему камер TrueDepth, как у флагманского iPhone X.

Новая 6,1-дюймовая версия с LCD-экраном с пониженным разрешением окажется слегка упрощенной версией iPhone X и должна оказаться самой дешевой, ориентировочная стартовая цена составит от 649 до 749 долларов США. 5,8-дюймовая и 6,5-дюймовая версии с OLED-дисплеем станут наследником текущего iPhone X и его увеличенной вариацией, соотвественно.