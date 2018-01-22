Безрамочный смартфон Meizu 15 Plus показался на рендерах

Китайские источники опубликовали рендеры готовящегося к выпуску флагманского смартфона Meizu 15 Plus, который пока не был представлен производителем официально.

По неофициальной информации, китайский производитель планирует выпустить Meizu 15 Plus или Meizu 15 на собственное пятнадцатилетие. Анонс можно ожидать в феврале, а выход в продажу — в марте 2018 года. Изображения показывают тонкие рамки с трех сторон экране — боковых и нижней. Верхняя кромка потолще, но тоже невелика. Также можно отметить двойную основную камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели.


Согласно более ранним утечкам, Meizu 15 Plus базируется на топовых процессорах Qualcomm Snapdragon 845 или Samsung Exynos 8895, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Ориентировочная цена составляет 562 доллара США.

Источник
GizmoChina
Теги
смартфон ANDROID MEIZU

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