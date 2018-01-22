Чертеж потенциального Nokia 10 показал «револьверную» камеру

На китайской коммуникационной платформе Baidu Tieba был замечен упрощенный чертеж, предположительно, показывающий заднюю панель готовящегося к выпуску флагманского смартфона Nokia 10, пока не представленного HMD Global официально.





Отмечается, что схему опубликовал работник тайваньского производителя Foxconn. На схеме видна основная камера, напоминающая очертаниями барабан револьвер. Предположительно, этот модуль включает пять объективов, светодиодную вспышку и некий неизвестный сенсор. Ниже камеры можно заметить сканер отпечатков пальцев.

По неофициальным данным, смартфон получит безрамочный дисплей и топовый процессор Snapdragon 845 от Qualcomm. Официальный дебют Nokia 10 ожидается во второй половине 2018 года.