Смартфон OnePlus 5T официально выходит в России

«Марвел-Дистрибуция» сообщила о скором начале официальных продаж смартфона OnePlus 5T в российских розничных сетях. Начиная с 26 января 2018 года его станет можно купить в DNS, «Связном», МТС и М.Видео.


Напомним, в июле 2016 года «Марвел-Дистрибуция» заключила эксклюзивный договор на поставки смартфонов и аксессуаров под брендом OnePlus на территории России и СНГ. OnePlus 5T представлен в России двух модификациях – 6 + 64 ГБ по рекомендованной розничной цене 41 990 рублей) и 8 + 128 ГБ за 44 990 рублей.

Смартфон заключен в алюминиевый корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Он получил 6,01-дюймовый Optic AMOLED-дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), двойную основную камеру 20+16 Мп на базе сенсоров Sony IMX398 и IMX376K, 16-мегапиксельную фронтальную камеру на базе Sony IMX371. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает емкостью 3300 мАч. Размеры составляют 156,1 x 75 x 7,3 мм, а вес — 162 грамма. Работа производится под операционной системой Android 7.1.1 Nougat c оболочкой OxygenOS. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС, NFC, предусмотрены USB 2.0 Type-C и 3,5-мм аудиоразъем.

Источник
Марвел
Теги
смартфон ANDROID Россия OnePlus OnePlus 5T

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