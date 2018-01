Дата презентации первого в мире смартфона со сканером отпечатков пальцев прямо в экране подтверждена

Китайская компания Vivo подтвердила дату полноценного анонса первого в мире смартфона с экранным сканером отпечатков пальцев. Дебют назначен на 24 января 2018 года.





Отметим, что в приглашении название указано не Vivo X20 Plus UD, как предполагалось ранее, а громоздкое Vivo X20 Plus in-screen fingerprint edition. Напомним, Vivo X20 Plus UD должен стать первым в мире смартфоном с интегрированным в экран сканером отпечатков пальцев. Vivo показала его на выставке CES 2018, которая прошла с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, но подробностей тогда не раскрыла.





В смартфоне используется сканер Synaptics, массовое производство которого началось в декабре 2017 года. Помимо разблокировки смартфона, дисплейный сканер отпечатков пальцев поддерживает различные сценарии использования, активируемые при необходимости.

Графический интерфейс датчика отображается на экране смартфона при любом из этих сценариев, требующих распознавания отпечатков пальцев. Например, во время разблокировки приложений или при необходимости аутентификации пользователя для совершения мобильного платежа. Пользователю достаточно поместить палец на графическое отображение датчика на экране для выполнения разблокировки, оплаты или другой операции. Если распознавание отпечатков пальцев не требуется, изображение не появится.