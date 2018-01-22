Дата презентации первого в мире смартфона со сканером отпечатков пальцев прямо в экране подтверждена

Китайская компания Vivo подтвердила дату полноценного анонса первого в мире смартфона с экранным сканером отпечатков пальцев. Дебют назначен на 24 января 2018 года.


Отметим, что в приглашении название указано не Vivo X20 Plus UD, как предполагалось ранее, а громоздкое Vivo X20 Plus in-screen fingerprint edition. Напомним, Vivo X20 Plus UD должен стать первым в мире смартфоном с интегрированным в экран сканером отпечатков пальцев. Vivo показала его на выставке CES 2018, которая прошла с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, но подробностей тогда не раскрыла.


В смартфоне используется сканер Synaptics, массовое производство которого началось в декабре 2017 года. Помимо разблокировки смартфона, дисплейный сканер отпечатков пальцев поддерживает различные сценарии использования, активируемые при необходимости.

Графический интерфейс датчика отображается на экране смартфона при любом из этих сценариев, требующих распознавания отпечатков пальцев. Например, во время разблокировки приложений или при необходимости аутентификации пользователя для совершения мобильного платежа. Пользователю достаточно поместить палец на графическое отображение датчика на экране для выполнения разблокировки, оплаты или другой операции. Если распознавание отпечатков пальцев не требуется, изображение не появится.

520855

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Vivo Vivo X20 Plus UD

Комментарии

Материалы по теме

Vivo Xplay 3S станет первым смартфоном с дисплеем 2560 x 1440

17 октября 2013

Vivo приглашает на презентацию Xplay 3S дополненной реальностью

13 декабря 2013

Безрамочные Vivo X20 и X20 Plus с двойной камерой представлены официально

21 сентября 2017

Безрамочный смартфон Vivo Y75 представлен официально

18 декабря 2017

Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница)

19 января

Объявлена российская цена безрамочного смартфона Huawei Honor View 10

22 января
Из рубрикиТелефоны
Чертеж потенциального Nokia 10 показал «револьверную» камеру
Безрамочный смартфон Meizu 15 Plus показался на рендерах
Смартфон OnePlus 5T официально выходит в России

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 151
Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 91
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 77
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница) 63
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 63
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 63