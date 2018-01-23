Android 8.1 Oreo показывает скорость сетей Wi-Fi до подключения

Компания Google начала распространять новую возможность платформы Android 8.1 Oreo. После обновления смартфон перед подключением к публичной сети Wi-Fi сможет наглядно показать ее скорость, чтобы пользователь смог выбрать самый лучший для себя вариант.


Об уровне сигнала можно судить по значку Wi-Fi, чем больше закрашен значок, тем сильнее сигнал. Также предусмотрены специальные пометки для большей наглядности. Значка «медленная» (Slow) удостаиваются сети со скоростью до 1 Мбит/с, «нормальная» (OK) — от 1 до 5 Мбит/с, «быстрая» (Fast) — от 5 до 20 Мбит, а свыше 20 Мбит/с — «очень быстрая» (Very Fast).


Еще одна новая возможность в последнем апдейте Android 8.1 Oreo — подключение к открытым сетям Wi-Fi через панель оповещений. Обе функции начали распространяться для пользователей устройств на базе Android 8.1 Oreo, изначальный релиз которой состоялся в декабре 2017 года.

Источник
Android
Теги
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