Виртуальный мобильный оператор «Поговорим» Сбербанка начал принимать заказы на SIM-карты в Москве через свой сайт. Как пояснили журналистам в пресс-службе Сбербанка, начать подключение новых абонентов в Москве планируется с 1 февраля.





Напомним, Сбербанк начал открытое тестирование «Поговорим» в августе 2017 года в Санкт-Петербурге. Оператор работает на инфраструктуре «Т2 РТК холдинга», проще говоря, Tele2.





Оператор предлагает бесплатный базовый пакет связи, возможность оплачивайте связь бонусами «Спасибо» от Сбербанка, получать кешбэк за покупки на свой мобильный счет. Московские тарифы пока не уточняются.

При подключении всем абонентам предоставляется Базовый тариф, включающий бесплатные 500 МБ трафика, 50 минут на номера домашнего региона, SMS по 1,5 рублей на номера домашнего региона, и SMS по 2,5 рублей на номера России. Возможно подключение пакетных тарифов, цена стартует от 200 рублей в месяц за 150 минут голосовой связи и 3 ГБ трафика.

Через мобильное приложение под iOS и Android можно следить за балансом, остатком пакетов, подключать и отключать услуги, изменять тарифный план, заказывать детализацию счета, настраивать блокировку номера и так далее.