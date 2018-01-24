Назван самый популярный смартфон в мире — недавно его «похоронили»

Аналитическая компания Canalys подсчитала, что самым продаваемым смартфоном в четвертом квартале 2017 года оказался флагманский смартфон Apple. Поставки iPhone X в праздничный сезон достигли 29 миллионов.





По мнению аналитиков, такие большие объемы для смартфона стоимостью в 999 долларов были обусловлены желанием пользователей обновить свои прошлые устройства на рынках, где бал правят операторы с их контрактами и программами апгрейда.

Тем не менее, аналитики ожидали большего от iPhone X. Apple в начале ноября столкнулась с дефицитом, но смогла наладить поставки к концу ноября и в декабре.

Интересно, что буквально в понедельник аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) из компании KGI Securities высказал прогноз о скором прекращении производства и продаж iPhone X. Он ожидает, что выпуск оригинального iPhone X может прекратиться уже в середине 2018 года, чтобы продажи сошли на нет к выходу новых iPhone осенью. Он обосновывает свое мнение более слабым, чем ожидалось спросом на iPhone X в Китае.