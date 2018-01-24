Apple выпустила iOS 11.2.5 с поддержкой HomePod и новостями Siri

Компания Apple выпустила довольно крупное обновление мобильной платформы iOS 11 для iPhone, iPad и iPod touch. Апдейт iOS 11.2.5 стал десятым апдейтом для iOS 11, вышедшей в сентябре 2017 года. Он вышел спустя пару недель после небольшого релиза iOS 11.2.2, которое закрыло неприятную уязвимость в процессорах Spectre.


Обновление iOS 11.2.5 доступно "по воздуху" для пользователей iOS 11 через приложение настроек. Апдейт добавляет ряд новых возможностей, а также исправляет недоработки и ошибки.

Среди основных новшеств — поддержка смарт-колонки HomePod и Новости Siri, когда голосовой помощник зачитывает вслух новости по запросу пользователя. iOS 11.2.5 закрыла уязвимость, которая позволяла «убить» гаджет одним сообщением в Messages. Также стоит отметить изменившийся интерфейс для управления музыкой в «Пункт управления».

Источник
MacRumors
Теги
смартфон планшет Apple IOS iOS 11

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