Первый в мире смартфон со сканером отпечатков пальцев прямо в экране представлен официально

Как и ожидалось, китайская компания Vivo представила сегодня официально первый в мире смартфон со сканером отпечатков пальцев, интегрированным прямо в экран. Им стала модель под длинным названием Vivo X20 Plus In-Screen Fingerprint Edition, ранее известный как Vivo X20 Plus UD.





Напомним, Vivo показала его на выставке CES 2018, которая прошла с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, но подробностей тогда не раскрыла. В смартфоне используется сканер Synaptics, массовое производство которого началось в декабре 2017 года. Помимо разблокировки смартфона, дисплейный сканер отпечатков пальцев поддерживает различные сценарии использования, активируемые при необходимости.





Графический интерфейс датчика отображается на экране смартфона при любом из этих сценариев, требующих распознавания отпечатков пальцев. Например, во время разблокировки приложений или при необходимости аутентификации пользователя для совершения мобильного платежа. Пользователю достаточно поместить палец на графическое отображение датчика на экране для выполнения разблокировки, оплаты или другой операции. Если распознавание отпечатков пальцев не требуется, изображение не появится.

Помимо встроенного в экран сканера, технические характеристики аналогичны оригинальному Vivo X20 Plus. Смартфон получил 6,43-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, который занимает 86,11% передней панели. Основная камера состоит из 12-мегапиксельного модуля с апертурой f/1.8 и вспомогательного модуля на 5 Мп. Фронтальная камера тоже имеет разрешение 12 Мп и оборудована вспышкой.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3800 мАч. Смартфон работает под операционной системой Android 7.1.1 Nougat с оболочкой Funtouch OS 3.2.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, есть порт microUSB и 3,5-мм разъём для наушников. Смартфон Vivo X20 Plus In-Screen Fingerprint Edition поступит в продажу с 29 января 2018 года по цене порядка 565 долларов США.