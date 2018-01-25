Цифра дня: Сколько номеров абоненты захотели перенести к другому оператору в России?

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13 007 719

номеров абоненты захотели перенести к другому оператору в России.

Федеральное агентство связи поделилось статистикой по избавлению российских абонентов от «мобильного рабства». По данным Россвязи, количество заявок на перенесение абонентского номера в рамках услуги MNP (Mobile Number Portability) преодолело отметку в 13 миллионов.







24 января 2018 года количество заявок составило 13 007 719 штук, а при этом количество выполненных заявок достигло уровня в 7 700 393 реально перенесенных номеров. С начала 2018 года количество заявок составило чуть более 300 тысяч.





Отметим, что в прошлом ноябре был преодолен рубеж в 7 миллионов перенесенных номеров. С начала 2017 года было перенесено более 2,2 млн номеров, в среднем около 220 тысяч в месяц. По итогам третьего квартала 2017 года количество успешно перенесенных абонентских номеров достигло максимальной отметки за все время оказания услуги MNP (Mobile Number Portability) в Российской Федерации и составило более 700 тысяч.

Напомним, закон о переносимости мобильных номеров (MNP) вступил в силу 1 декабря 2013 года. В начале февраля 2015 года был преодолен рубеж в 1 миллион перенесенных номеров, по состоянию на начало сентября 2015 года перенесено более 1,8 млн абонентских номеров и подано порядка 2,6 млн заявок на перенос номера, в марте 2016 года эти показатели достигли уровня в 3 и 4,5 млн, а в феврале 2017 — 5 млн.