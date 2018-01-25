Motorola выпустит помощневший смартфон Moto X4 через неделю

Компания Motorola собирается выпустить через неделю более мощный вариант смартфона Moto X4. Об этом компания сообщила через официальный аккаунт индийского подразделения в Twitter.



Дебют обновленного Moto X4 запланирован на 1 февраля. Как ожидается, смартфон получит больший объем оперативной памяти — он вырастет с 3 или 4 ГБ до 6 ГБ.

Напомним, смартфон Moto X4 среднего уровня дебютировал в конце августа 2017 года. Он Moto X4 оснащается 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass, сканером отпечатков пальцев, двойной основной 12+8 Мп и 16-мегапиксельной фронтальной камерами. Смартфон базируется на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 630 с графикой Adreno 508, 4 или 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с поддержкой Turbo Charging. Также отмечается защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Источник
Motorola India
Теги
смартфон ANDROID MOTOROLA Moto Moto X4

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