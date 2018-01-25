Потенциальный Samsung Galaxy S9 показался на видео

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилось небольшое видео, на котором демонстрируется макет готовящегося к выпуску флагманского смартфона Samsung Galaxy S9.





Видео подтверждает, что кромки дисплея у Samsung Galaxy S9 станут тоньше, чем у предшественника, а также одинарную основную камеру.

Напомним, сегодня Samsung Electronics объявила дату анонса Galaxy S9 и Galaxy S9+. Мероптиряите Unpacked состоится состоится 25 февраля, как раз к выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.

По предварительным данным, дизайн Galaxy S9 и Galaxy S9+ останется практически неизменным по сравнению с предшественниками, за исключением одного заметного отличия. Вне зависимости от одиночной или двойной камеры, у обоих смартфонов элементы на задней панели будут организованы вертикально, со сканером отпечатков пальцев под модулем камеры. Это должно решить проблему с загрязнением объектива.

Смартфоны получили кодовые названия Star 1 и Star 2, их модельные номера SM-G960 и SM-G965. Дисплеи также не изменятся — 5,8- и 6,2-дюймовые безрамочные Super AMOLED-экраны с изогнутыми боковыми кромками.

Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ станут первыми и на некоторое время единственными смартфонами на базе 10-нанометрового Qualcomm Snapdragon 845. Первая партия нового чипа будет использована в Galaxy S9 для США, а для остальных регионов в основу Galaxy S9 ляжет фирменный 10-нанометровый Exynos 9810.

Помимо дисплея большего размера версия Galaxy S9+ также получит больше оперативной памяти — 6 ГБ против 4 ГБ у Galaxy S9, а также двойную основную камеру как у Galaxy Note 8. Обе модели оснащаются 64 ГБ встроенной флеш-памяти, слотом для карточек microSD и сохранят 3,5-мм аудиоразъем. Отмечаются стереодинамики AKG.