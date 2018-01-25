Премиум-версия безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix 2 вышла в России

Компания Xiaomi сообщила о начале продаж в России премиум-версии безрамочного смартфона Mi Mix 2 (обзор). Модель Mi MIX 2 Special Edition или SE заключена в полностью керамический корпус белого цвета с обрамлением камеры и сканера из 18-каратного золота и получила больше встроенной памяти.


Обычный Xiaomi Mi Mix 2 тоже использует керамику в корпусе, но дополняется алюминиевой рамкой, а премиум-версия выполнена в технике unibody. В России Xiaomi Mi Mix 2 предлагается по рекомендованной розничной цене 34 990 рублей за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Премиальный Xiaomi Mi Mix 2 SE оснащается 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Цена составила 49 990 рублей.


Напомним, второе поколение безрамочного смартфона Mi Mix дебютировало в Китае в сентябре. Модель получила экран с пропорциями 18:9. Соотношение площади экрана к передней панели выросло с 91,3% до 93%, в основном за счет уменьшения полосы под дисплеем на 12%. Xiaomi Mi Mix 2 оснащается 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160х1080 пикселей), 12-мегапиксельную основную камеру с сенсором Sony IMX386, фронтальную камеру на 5 Мп. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 835. Смартфон работает под операционной системой Android 7.1 Nougat с оболочкой MIUI 9.0.


Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Россия Xiaomi Xiaomi Mi Mix 2 Xiaomi Mi Mix 2 SE

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