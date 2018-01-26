Apple готовит следующее поколение iPhone SE к лету

Компания Apple работает над созданием нового смартфона начального уровня, который придет на смену iPhone SE к лету 2018 года. Об этом рассказал Люк Лин (Luke Lin), главный аналитик DigiTimes Research.





Массовое производство iPhone SE 2 начнется во втором квартале 2018 года, а официальный дебют состоится в мае или июне. Смартфон получит возможность беспроводной зарядки, а вот функции 3D Touch с распознаванием силы нажатия для него не предусмотрено.

По предварительным данным, наследник iPhone SE получит технические возможности прошлогоднего iPhone 7, включая процессор Apple A10. При этом он сохранит 4-дюймовый дизайн и сканер отпечатков пальцев Touch ID.