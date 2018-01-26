Производитель чехлов показал смартфон Nokia 9

Производители чехлов частенько становятся источником сведений о дизайне будущий смартфонов. На этот раз, рендеры готовящегося к выпуску смартфона Nokia 9 опубликовал производитель Terrapin.


Новые изображения подтверждают более ранние утечки. Смартфон получит безрамочный дизайн с дисплеем почти во всю переднюю панель, двойную основную камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели.


По предварительной информации, смартфон оснащается 5,5-дюймовым OLED-дисплеем от LG Display, 5-мегапиксельной фронтальной и двойной основной камерой на 12+13 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 835, 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3250 мАч.

Как ожидается, компания HMD Global анонсирует флагманский Nokia 9 на выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.

Источник
GizmoChina
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