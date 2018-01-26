Qualcomm договорилась с Lenovo, Oppo, Vivo и Xiaomi на два миллиарда долларов

Компания Qualcomm Technologies подписала четыре меморандума о взаимопонимании с такими производителями смартфонов, как Lenovo, Oppo, Vivo и Xiaomi.





В рамках подписанных соглашений китайские производители выразили заинтересованность в приобретении компонентов пакета комплексных радиочастотных интерфейсных решений (RFFE) Qualcomm в течение трех лет стоимостью не менее 2 млрд долларов США.

Интересно, что меморандумы были подписаны вскоре после заявления аналитиков Digitimes Research о предстоящем снижении спроса на процессоры Snapdragon для смартфонов и фаблетов, с которым столкнется компания Qualcomm.