Qualcomm договорилась с Lenovo, Oppo, Vivo и Xiaomi на два миллиарда долларов

Компания Qualcomm Technologies подписала четыре меморандума о взаимопонимании с такими производителями смартфонов, как Lenovo, Oppo, Vivo и Xiaomi.


В рамках подписанных соглашений китайские производители выразили заинтересованность в приобретении компонентов пакета комплексных радиочастотных интерфейсных решений (RFFE) Qualcomm в течение трех лет стоимостью не менее 2 млрд долларов США.

Интересно, что меморандумы были подписаны вскоре после заявления аналитиков Digitimes Research о предстоящем снижении спроса на процессоры Snapdragon для смартфонов и фаблетов, с которым столкнется компания Qualcomm.

Источник
Qualcomm
Теги
смартфон LENOVO Xiaomi OPPO Qualcomm Vivo

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