Объявлена российская цена смартфона Sony Xperia L2

Компания Sony Mobile Communications объявила о скором начале продаж смартфона Xperia L2 в России. Это модель начального уровня, она приходит на смену прошлогодней Xperia L1.


Смартфон станет доступен с 30 января по рекомендованной розничной цене 15 990 рублей в трех цветовых вариантах: черном, золотистом и розовом. Напомним, дебют Sony Xperia L2 состоялся на выставке CES 2018, которая прошла с 9 по 12 января в Лас-Вегасе.


Смартфон Sony Xperia L2 получил больше памяти, улучшенную селфи-камеру, увеличенный аккумулятор и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырёхъядерный процессор MediaTek MT6737T с тактовой частотой 1,5 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч. Xperia L2 работает на базе операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Источник
Sony
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смартфон ANDROID SONY Sony Xperia L2

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