Xiaomi выпустила помощневший безрамочный бюджетник Redmi 5

Компания Xiaomi тихо и без особого шума выпустила в Китае более мощную версию смартфона Redmi 5. Изначально модель дебютировала в декабре 2017 года в версиях с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, а также 3 + 32 ГБ. Теперь к этим вариантам присоединилась опция с 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.


Дополнительный гигабайт оперативной памяти обойдется покупателям в лишние $31, цена Xiaomi Redmi 5 4+32 ГБ составляет порядка 174 долларов США.


В остальном смартфон остался прежним. Он получил дисплей почти во всю переднюю панель, селфи-камеру со вспышкой, сканер отпечатков пальцев на задней панели и ёмкий аккумулятор. Xiaomi Redmi 5 оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1440 х 720 пикселей) с соотношением сторон 18:9, камерами на 5 и 12 Мп.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. Он работает под управлением операционной системы Android 7.1.2 Nougat с оболочкой MIUI 9.

Источник
GizmoChina
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