Samsung заметно нарастит ёмкость батареи в Galaxy Note 9

Компания Samsung Electronics оснастит свой следующий флагманский смартфон Galaxy Note заметно более ёмким аккумулятором по сравнению с предшественником. Об этом рассказал китайский источник под ником IceUniverse в своем аккаунте Twitter.


По данным источника, Samsung Galaxy Note 9 станет обладателем встроенного в экран сканера отпечатков пальцев и аккумулятора на 3850 мАч. Это существенно больше, чем 3300 мАч у прошлогоднего Galaxy Note 8.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Galaxy Note 9 с кодовым названием Crown должен получить экран Infinity Display 2.0, как у флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9+. Он сохранит диагональ 6,3 дюйма, технологию экрана S-AMOLED и соотношение сторон 18,5:9. Он может стать первым смартфоном Samsung с интегрированным в экран сканером отпечатков пальцев.

Аппаратной основой станут процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845. Как и предшественник, Galaxy Note 9 выйдет в вариантах с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Также ожидается улучшенная двойная основная камера.

Официальный дебют Samsung Galaxy Note 9 может состояться в начале августа 2018 года.

Источник
IceUniverse
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