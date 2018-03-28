Долгоиграющий смартфон ZTE Nubia N2 вышел в России

Долгоиграющий смартфон ZTE Nubia N2 с аккумулятором ёмкостью 5000 мАч поступил в продажу в России. Об этом сообщила компания Merlion, официальный дистрибьютор Nubia в России и эксклюзивный поставщик Nubia N2.





Рекомендованная розничная цена на ZTE Nubia N2 составила 12 990 рублей за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

ZTE nubia N2 оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 16-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P10 MT6750, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 ГБ.

Смартфона работает под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Nubia UI. Поддерживаются LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS и ГЛОНАСС.