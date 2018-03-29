Сооснователь OnePlus рассекретил флагманский смартфон OnePlus 6

Ресурсу The Verge удалось получит первое официальное изображение готовящегося к выпуску флагманского смартфона OnePlus 6, пока не представленного производителем официально. Также журналисты побеседовали с Карлом Пей (Carl Pei), сооснователем компании, который раскрыл ряд подробностей о грядущей новинке.


Официальный рендер и Карл Пей подтвердили использование в OnePlus 6 выреза в экране под селфи-камеру и датчики в стиле iPhone X. OnePlus 6 получит самое высокое соотношение дисплея и передней панели среди смартфонов OnePlus — 90%.

По словам Карла Пей, вырез окажется больше, чем у смартфона Essential и меньше, чем у iPhone X. Габариты вставки составят 19,616 мм x 7,687 мм, она включит динамик, камеру, сенсоры приближения и освещения, а также светодиод для оповещений. При этом там не будет таких сложных структур, какие нужны для Face ID от Apple, благодаря этом вставку удалось уменьшить относительно iPhone X.

Согласно более ранним утечкам, OnePlus 6 оснащается 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2280 x 1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, что обычно подразумевает вырез под селфи-камеру и датчики в стиле iPhone X. Основная камера получила модули на 16 и 20 Мп с апертурой f/1.7, фронтальная камера сочетает сенсор на 20 Мп и апертуру f/2.0.

Смартфон базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3450 мАч. Он работает под операционной системой Android 8.1 Oreo.

Цена OnePlus 6 может оказаться существенно выше предшественника — 749 долларов США за старшую модель. Официальный дебют OnePlus 6 ожидается в июне 2018 года.

Источник
The Verge
Теги
смартфон ANDROID OnePlus OnePlus 6

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