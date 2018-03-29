Google добавила смарт-часам возможности Android P

Компания Google выпустила превью для разработчиков своей платформы для смарт-часов Wear OS, ранее известной как Android Wear. Обновление приносит возможности Android P на носимую электронику.


Новая версия Wear OS доступна для смарт-часов Huawei Watch 2 Bluetooth, как для модели Sport, так и Classic. Одной из самых заметных новшеств стала тёмная тема, она теперь используется по умолчанию. Она предусматривает отображение белого текста на тёмном или чёрном фоне.

Также в Google основательно поработали над продолжительностью автономной работы часов. Так, приложения больше не смогут работать в фоновом режиме, если только смарт-часы не стоят на зарядке. Более того, когда пользователь снимает часы, они, практически будут переходить в самолётный режим, отключая все радио-подключения, включая Wi-Fi, Bluetooth и сотовую связь. Правда, такой режим включается не сразу, а после «продолжительного» периода вне рук пользователя. Wi-Fi не будет включаться автоматически, когда часы рвётся Bluetooth-соединение со смартфоном. Исключением являются приложения с высокими запросами к трафику и период, когда часы заряжаются.

Источник
Google
Теги
ANDROID Google смарт-часы Android Wear Android P Wear OS

Комментарии

Материалы по теме

Android P научит смартфоны работать мышкой и клавиатурой для ПК

7 марта

Google исправила бургер и пиво в Android

29 ноября 2017

Google представила Android Oreo (Go Edition) для бюджетных смартфонов

5 декабря 2017

Google представила первое превью Android P для разработчиков

12 марта

Google представила платформу Android Wear для смарт-часов и другой носимой электроники

18 марта 2014

Google признала наличие «мертвых зон» на экране Pixel 2 XL

13 ноября 2017
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Производитель чехлов показал Moto Z3 Play с боковым сканером отпечатков пальцев
Apple выпустила iOS 11.3 для всех
Samsung Galaxy Note 9 засветился в бенчмарке

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 193
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница) 83
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок) 60
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 57
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 46
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 45