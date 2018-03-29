У Yota появились тарифы без голосовой связи и интернета

Сотовый оператор Yota добавил в своё портфолио тарифы для смартфонов, на которых абоненты могут полностью отказаться от голосовой связи, SMS и мобильного интернета, но оставить доступ к избранным мессенджерам, сервисам и социальным сетям.


Пока такая опция доступна только в Москве и Московской области, в остальных регионах можно отказаться от голосовой связи и SMS, но некоторое количество проплаченных гигабайт мобильного интернета в тариф всё же войдёт.


Включённые в тариф сервисы можно подключать по одному. Мессенджеры обойдутся по 15 рублей в месяц каждый, социальные сети — по 25 рублей, а безлимитный YouTube стоит 60 рублей в месяц. Если активировать все доступные мессенджеры, соцсети и YouTube, абонентская плата составит 245 рублей в месяц.

Источник
Yota
Теги
Россия оператор сотовая связь YOTA

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