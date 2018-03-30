Майнер-зловред убивает смартфоны

Антивирусная компания Trend Micro обнаружила новый мобильный зловред под названием HiddenMiner. Он использует мощности инфицированных Android -смартфонов для добычи криптовалюты Monero.





Защита зловреда включает механизм сокрытия от ничего не подозревающего пользователя и получение администраторских полномочий обманным путём. При попытке изменить полномочия приложения, оно может блокировать смартфон.





Дополнительная опасность майнера заключается в том, что он запускает непрерывный майнинг на смартфоне, пока ресурсы не будут истощены. У него нет никакого переключателя, контроллера или оптимизатора. Потенциально это может привести к перегреву смартфона и выходу из строя.

HiddenMiner распространяется через сторонние магазины приложений. Больше всего пострадавших от него пользователей проживают в Китае и Индии. Специалисты Trend Micro отмечают, что избавиться от майнера можно перезагрузившись в безопасном режиме и удалив учетную запись администратора вместе с вредоносным приложением.