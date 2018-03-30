Huawei запатентовала складной смартфон

Компания Huawei запатентовала во Всемирной организации интеллектуальной собственности конструкцию складного смартфона. Заявка была подана ещё 19 сентября 2017 года, а опубликована — только 29 марта 2018 года.





Патент описывает складной механизм, который делает смартфон похожим на книжку. Конструкция напоминает шарнир в Microsoft Surface Microsoft Book. При этом в смартфоне используется не два дисплея, а один, также складной. Но по сути, в разложенном состоянии это уже, фактически, планшет.

Отметим, что в прошлом октябре представитель Huawei упомянул в интервью с журналистами CNET, компания работает над образцом такого смартфона, для которого требуется улучшенный гибкий механический складной дизайн.