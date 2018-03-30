Производитель чехлов показал Moto Z3 Play с боковым сканером отпечатков пальцев

Производители чехлов частенько становятся источником сведений о дизайне будущий смартфонов. На этот раз, рендеры готовящегося к выпуску смартфона Moto Z3 Play появились на сайте китайского онлайн-магазина мобильных аксессуаров TVC-Mall.

Рендеры демонстрируют основные особенности дизайна Moto Z3 Play. Так, виден безрамочный дизайн с экраном 18:9, расширенный коннектор для модульного подключения для панелей Moto Mod, двойная основная камера, а также сканер отпечатков пальцев на боковой грани смартфона. На нижнем торце имеются порт USB Type-C, но отсутсвует 3,5-мм разъём для наушников.


Согласно более ранним утечкам, Moto Z3 Play оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2220 x 1080 пикселей), процессором Qualcomm Snapdragon 636 и 4 ГБ оперативной памяти. Смартфон будет работать под Android Oreo.

Источник
TVC-Mall
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